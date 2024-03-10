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Ракурс
Російські «шахеди» атакували Україну в ніч на 10 березня

На Вінниччині уламки «шахеда» пошкодили об'єкт інфраструктури — ОВА

10 бер 2024, 12:36
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На Вінниччині уламки збитого силами ППО в ніч на сьогодні, 10 березня, російського дрона пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Станом на 06.30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, — зазначив він. — Дякую усім службам за оперативну і злагоджену роботу.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти запустили загалом 39 дронів по Україні, 35 з них збили сили ППО.

Джерело: Ракурс


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