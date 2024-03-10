Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські «шахеди» атакували Україну в ніч на 10 березня
На Вінниччині уламки «шахеда» пошкодили об'єкт інфраструктури — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n193177-na-vinnychchyni-ulamky-shaheda-poshkodyly-obiekt-infrastruktury-ova.htmlРакурс
На Вінниччині уламки збитого силами ППО в ніч на сьогодні, 10 березня, російського дрона пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Станом на 06.30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає, — зазначив він. — Дякую усім службам за оперативну і злагоджену роботу.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти запустили загалом 39 дронів по Україні, 35 з них збили сили ППО.
Загрузка...