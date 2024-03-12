Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Здание администрации в Белгороде, фото: Astra

В Белгороде беспилотник ударил по зданию администрации — РосСМИ (ФОТО, ВИДЕО)

12 мар 2024, 13:35
999

У Бєлгороді (рф) безпілотник літакового типу атакував будівлю адміністрації.


.

Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у російських Telegram-каналах.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скло та кілька дверей, зокрема і на другому поверсі, де розміщені кабінети мера міста та його заступників.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив, що в результаті інциденту постраждали дві жінки:

  • одна зазнала осколкових поранень;
  • інша — контузії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров