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Здание администрации в Белгороде, фото: Astra
В Белгороде беспилотник ударил по зданию администрации — РосСМИ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n193245-v-belgorode-bespilotnik-udaril-po-zdaniu-administracii-rossmi-foto-video.htmlРакурс
У Бєлгороді (рф) безпілотник літакового типу атакував будівлю адміністрації.
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Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у російських Telegram-каналах.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скло та кілька дверей, зокрема і на другому поверсі, де розміщені кабінети мера міста та його заступників.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив, що в результаті інциденту постраждали дві жінки:
- одна зазнала осколкових поранень;
- інша — контузії.
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