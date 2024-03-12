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Будівля адміністрації у Бєлгороді, фото: Astra
У Бєлгороді безпілотник вдарив по будівлі адміністрації — РосЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193245-u-bielgorodi-bezpilotnyk-vdaryv-po-budivli-administraciyi-roszmi-foto-video.htmlРакурс
У Бєлгороді (рф) безпілотник літакового типу атакував будівлю адміністрації.
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Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у російських Telegram-каналах.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скло та кілька дверей, зокрема і на другому поверсі, де розміщені кабінети мера міста та його заступників.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив, що в результаті інциденту постраждали дві жінки:
- одна зазнала осколкових поранень;
- інша — контузії.
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