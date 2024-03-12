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Ракурс
Будівля адміністрації у Бєлгороді, фото: Astra

У Бєлгороді безпілотник вдарив по будівлі адміністрації — РосЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)

12 бер 2024, 13:35
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У Бєлгороді (рф) безпілотник літакового типу атакував будівлю адміністрації.


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Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у російських Telegram-каналах.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скло та кілька дверей, зокрема і на другому поверсі, де розміщені кабінети мера міста та його заступників.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив, що в результаті інциденту постраждали дві жінки:

  • одна зазнала осколкових поранень;
  • інша — контузії.

Джерело: Ракурс


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