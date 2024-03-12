Будівля адміністрації у Бєлгороді, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n193245-u-bielgorodi-bezpilotnyk-vdaryv-po-budivli-administraciyi-roszmi-foto-video.html

Ракурс

У Бєлгороді (рф) безпілотник літакового типу атакував будівлю адміністрації.

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Про це сьогодні, 12 березня, повідомляється у російських Telegram-каналах.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скло та кілька дверей, зокрема і на другому поверсі, де розміщені кабінети мера міста та його заступників.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі заявив, що в результаті інциденту постраждали дві жінки: