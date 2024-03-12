Легион «Свобода России» заявил об установлении контроля над поселком Теткино

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«Свобода России» освободила от рашистов поселок Теткино, фото: Google Maps
Легион «Свобода России» заявил об установлении контроля над поселком Теткиноhttps://racurs.ua/n193246-legion-svoboda-rossii-zayavil-ob-ustanovlenii-kontrolya-nad-poselkom-tetkino.htmlРакурс
Легіон «Свобода Росії», бійці якого сьогодні, 12 березня, увійшли на територію рф, заявив про звільнення від путінської армії прикордонного населеного пункту Тьоткіно Курської області рф.
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Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі легіону.
смт. Теткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил, — вказано в повідомленні. — Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон проводять спільну операцію у Курській та Бєлгородській області рф.
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