Легіон «Свобода Росії» заявив про встановлення контролю над селищем Тьоткіно

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
«Свобода Росії» звільнила від рашистів селище Тьоткіно, фото: Google Maps
Легіон «Свобода Росії» заявив про встановлення контролю над селищем Тьоткіноhttps://racurs.ua/ua/n193246-legion-svoboda-rosiyi-zayavyv-pro-vstanovlennya-kontrolu-nad-selyschem-totkino.htmlРакурс
Легіон «Свобода Росії», бійці якого сьогодні, 12 березня, увійшли на територію рф, заявив про звільнення від путінської армії прикордонного населеного пункту Тьоткіно Курської області рф.
.
Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі легіону.
смт. Теткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил, — вказано в повідомленні. — Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон проводять спільну операцію у Курській та Бєлгородській області рф.
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...