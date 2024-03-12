Легіон «Свобода Росії» заявив про встановлення контролю над селищем Тьоткіно

«Свобода Росії» звільнила від рашистів селище Тьоткіно, фото: Google Maps

https://racurs.ua/ua/n193246-legion-svoboda-rosiyi-zayavyv-pro-vstanovlennya-kontrolu-nad-selyschem-totkino.html

Ракурс

Легіон «Свобода Росії», бійці якого сьогодні, 12 березня, увійшли на територію рф, заявив про звільнення від путінської армії прикордонного населеного пункту Тьоткіно Курської області рф.

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Відповідне повідомлення опубліковане у Telegram-каналі легіону.

смт. Теткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил, — вказано в повідомленні. — Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон проводять спільну операцію у Курській та Бєлгородській області рф.