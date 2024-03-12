Спільна операція кількох підрозділів проходить на території рф, фото:

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Легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон увійшли у Бєлгородську та Курську області рф в межах спільної операції.

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Про це сьогодні, 12 березня, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив колишній депутат Держдуми рф Ілля Пономарьов.

Прикордонна Лозова Рудка у Білгородській області повністю під контролем визвольних сил. У Тьоткіно Курської області зараз йде стрілецький бій, — зазначив він.

У російських Telegram-канал з’явилися повідомлення про помічені на кордоні групи на пікапах та танки. Зокрема, на одному з відео помітно танк під невідомим прапором.

У Telegram-каналі «Свободи Росії» сьогодні вранці було опубліковане відео перетину кордону танками.

Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон, — зазначається в описі відео.

Також бійці «Свободи росії» опублікували звернення з російсько-українського кордону, у якому вказали, що йдуть визволяти росію від диктатора володимира путіна.