Защитники Украины ликвидировали уже более 430 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n193408-rossiyskaya-armiya-poteryala-1160-chelovek-v-sutki-infografika.html

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Російські загарбники втратили вже близько 430 тис. 740 осіб за час повномасштабного вторгнення в Україну.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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