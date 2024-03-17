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Російські загарбники втратили вже близько 430 тис. 740 осіб за час повномасштабного вторгнення в Україну.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 790 танків;
- 12 тис. 997 бойових броньованих машин;
- 10 тис. 634 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 17 одиниць РСЗВ;
- 720 одиниць засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8 тис. 272 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 922 крилаті ракети;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 14 тис. 73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 723 одиниці спеціальної техніки.
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