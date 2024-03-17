Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины ликвидировали уже более 430 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 1160 человек в сутки (ИНФОГРАФИКА)

17 мар 2024, 08:25
999

Російські загарбники втратили вже близько 430 тис. 740 осіб за час повномасштабного вторгнення в Україну.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 790 танків;
  • 12 тис. 997 бойових броньованих машин;
  • 10 тис. 634 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 17 одиниць РСЗВ;
  • 720 одиниць засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8 тис. 272 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 922 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 14 тис. 73 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 723 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров