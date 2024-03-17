Захисники України ліквідували вже понад 430 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193408-rosiyska-armiya-vtratyla-1160-osib-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники втратили вже близько 430 тис. 740 осіб за час повномасштабного вторгнення в Україну.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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