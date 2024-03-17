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Последствия российских обстрелов Сумщины, скриншот видео

Рашисты за сутки нанесли 80 ударов по Сумщине (ВИДЕО)

17 мар 2024, 14:33
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Російські загарбники за минулу добу завдали близько 80 ударів по Сумщині.


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Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Окупанти завдали ударів ракетами, авіабомбами та БпЛА, разом з тим гатили з артилерії, мінометів, гранатометів та реактивних систем залпового вогню. Загалом нараховано 383 удари, — зазначають у поліції.

Через обстріли зазнали пошкоджень:

  • чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків;
  • лікарня;
  • ліцей;
  • три господарських приміщення;
  • два гаражі;
  • два ангари;
  • адміністративна будівля підприємства;
  • автомобіль.

Правоохоронці продовжують евакуювати населення з прикордоння та надавати допомогу місцевим мешканцям, — зазначили у поліції.

Источник: Ракурс


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