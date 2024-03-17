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Последствия российских обстрелов Сумщины, скриншот видео
Рашисты за сутки нанесли 80 ударов по Сумщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193420-rashisty-za-sutki-nanesli-80-udarov-po-sumschine-video.htmlРакурс
Російські загарбники за минулу добу завдали близько 80 ударів по Сумщині.
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Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Національної поліції.
Окупанти завдали ударів ракетами, авіабомбами та БпЛА, разом з тим гатили з артилерії, мінометів, гранатометів та реактивних систем залпового вогню. Загалом нараховано 383 удари, — зазначають у поліції.
Через обстріли зазнали пошкоджень:
- чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків;
- лікарня;
- ліцей;
- три господарських приміщення;
- два гаражі;
- два ангари;
- адміністративна будівля підприємства;
- автомобіль.
Правоохоронці продовжують евакуювати населення з прикордоння та надавати допомогу місцевим мешканцям, — зазначили у поліції.
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