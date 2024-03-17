Російські загарбники за минулу добу завдали близько 80 ударів по Сумщині.

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Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Окупанти завдали ударів ракетами, авіабомбами та БпЛА, разом з тим гатили з артилерії, мінометів, гранатометів та реактивних систем залпового вогню. Загалом нараховано 383 удари, — зазначають у поліції.