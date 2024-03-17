Наслідки російських обстрілів Сумщини, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193420-rashysty-za-dobu-zavdaly-80-udariv-po-sumschyni-video.html

Ракурс

Російські загарбники за минулу добу завдали близько 80 ударів по Сумщині.

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Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Окупанти завдали ударів ракетами, авіабомбами та БпЛА, разом з тим гатили з артилерії, мінометів, гранатометів та реактивних систем залпового вогню. Загалом нараховано 383 удари, — зазначають у поліції.

Через обстріли зазнали пошкоджень:

чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків;

лікарня;

ліцей;

три господарських приміщення;

два гаражі;

два ангари;

адміністративна будівля підприємства;

автомобіль.