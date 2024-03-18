Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Пиротехники продолжают разминировать Украину, скриншот видео
42,8 тыс. опасных предметов обезвредили на территориях, где велись боевые действия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193466-42-8-tys-opasnyh-predmetov-obezvredili-na-territoriyah-gde-velis-boevye-deystviya-video.htmlРакурс
Сапери ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення вже знешкодили 42 тис. 806 вибухонебезпечних предметів на територіях, де велись активні бойові дії.
.
Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Всього здійснено 11012 залучень, — зазначають у відомстві. — Обстежено понад 13000 га території.
У ДСНС закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі їх не торкатися — це може бути смертельно небезпечно.
При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101, або 102‼ - наголошують у відомстві.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...