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Пиротехники продолжают разминировать Украину, скриншот видео

42,8 тыс. опасных предметов обезвредили на территориях, где велись боевые действия (ВИДЕО)

18 мар 2024, 21:59
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Сапери ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення вже знешкодили 42 тис. 806 вибухонебезпечних предметів на територіях, де велись активні бойові дії.


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Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Всього здійснено 11012 залучень, — зазначають у відомстві. — Обстежено понад 13000 га території.

У ДСНС закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі їх не торкатися — це може бути смертельно небезпечно.

При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101, або 102‼ - наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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