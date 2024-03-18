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Піротехніки продовжують розміновувати Україну, скріншот відео

42,8 тис. небезпечних предметів знешкодили на територіях, де велися бойові дії (ВІДЕО)

18 бер 2024, 21:59
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Сапери ДСНС за час повномасштабного російського вторгнення вже знешкодили 42 тис. 806 вибухонебезпечних предметів на територіях, де велись активні бойові дії.


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Про це сьогодні, 18 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Всього здійснено 11012 залучень, — зазначають у відомстві. — Обстежено понад 13000 га території.

У ДСНС закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі їх не торкатися — це може бути смертельно небезпечно.

При виявлені вибухонебезпечного предмета телефонуйте за номером 101, або 102‼ - наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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