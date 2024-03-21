Главный советник Зеленского осуждает протекционизм ЕС

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Ракурс

Через два роки після вторгнення росії в Україну західні союзники Києва все ще намагаються добитися обох способів, навіть коли Москва влаштовується на тривалу виснажливу війну.

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Про це заявив у середу, 20 березня, виданню POLITICO Михайло Подоляк, старший радник президента України Володимира Зеленського.

З одного боку, ви союзник і повинні допомагати Україні у війні", — сказав Подоляк в інтерв’ю у Києві. З іншого боку, ви намагаєтеся захистити свій ринок протекціоністським способом.

Відносини між Києвом та його європейськими союзниками погіршилися через тижні протестів фермерів у Польщі та інших країнах проти імпорту сільськогосподарської продукції з України, який, як вони побоюються, знизить ціни на їхню продукцію.

І зараз країни ЄС розходяться щодо того, чи продовжувати безмитний імпорт української продукції, а Польща та Франція наполягають на жорсткіших обмеженнях.

Подоляк поскаржився, що дискусія про відновлення обмежень, знятих після штурму Києва Кремлем, негідна союзників України. Він зазначив, що європейські країни продовжують торгувати з росією, навіть коли бойові дії затягуються.

Для мене це виглядає дивно, — сказав він. Ви одночасно фінансуєте оборону України, яка захищається від росії. Ваші компанії фінансують російський федеральний бюджет, 42% якого йдуть безпосередньо на війну. Отже, ви і тут, і там одночасно.

Кремль, додав він, готується до тривалого конфлікту і тягне час, щоб зробити війну дорожчою для країн Заходу та України.

росія зацікавлена ​​в тривалій війні і в тому, щоб західні країни втомилися і сказали: «Все, давайте шукати якесь компромісне рішення». Але в цій війні немає компромісного рішення", — сказав Подоляк.

Українські посадовці засмучені тим, що військова допомога призупинена, оскільки запаси боєприпасів — особливо артилерійських снарядів — небезпечно скорочуються, що змушує підрозділи на передовій обмежуватися нормою боєприпасів, борючись за те, щоб запобігти прориву росії.

Подоляк висловив розчарування з приводу цього.

Без додаткових поставок українці гинуть у більшій кількості, «тому що не вистачає зброї для ведення ефективної оборонної війни, — сказав він. — В історію буде записано, як одна нація, найагресивніша і кровожерлива, прийшла і вбила, бо Захід не хотів давати додаткові снаряди.

Раніше цього тижня під час зустрічі в Києві з сенатором США Ліндсі Гремом президент Зеленський, закликав Конгрес США терміново схвалити мільярди доларів військової допомоги Україні.

Для нас критично важливо, щоб Конгрес найближчим часом завершив усі необхідні процедури та прийняв остаточне рішення… яке зміцнить українську економіку та наші збройні сили.

Пакет військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів був зупинений на Капітолійському пагорбі протягом кількох місяців, оскільки законодавці-республіканці наполягали, що будь-які нові кошти для України повинні бути пов’язані з активнішими діями проти нелегальної імміграції вздовж південного кордону Сполучених Штатів.

Подоляк сказав, що він «все ще оптимістично налаштований щодо позиції Сполучених Штатів», попри політичні баталії, які точиться, оскільки країна готується до жорстких президентських виборів, на яких президент Джо Байден протистоїть колишньому президенту Дональду Трампу.

Він сказав, що розраховує на те, що законодавці США врешті-решт зрозуміють, що підтримка України є важливою.

Інвестиції в Україну — це інвестиції в репутацію Америки, в її домінування, в її право встановлювати глобальні правила та стежити за тим, щоб вони не порушувалися, — сказав він.

Крім того, Подоляк не виключив можливості постачання Німеччиною ракет великої дальності Taurus, які, за словами України, потрібні для націлювання на російські логістичні лінії та лінії постачання.

Раніше «Ракурс» писав, що Єврокомісія планує запровадити мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з рф та білорусі, а також 50-відсоткові мита на насіння олійних культур і продукти, отримані з них.