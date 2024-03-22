В Запорожье рашисты попали в жилмассив

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Ракурс

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки у ніч на 22 березня російські нацисти влучили у житловий масив.

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Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 — пошкоджено. Щонайменше три людини зникли безвісти, шестеро постраждалих.

Голова ОВА Іван Федоров показав наслідки ракетного удару по одній із вулиць міста.

Нагадаємо, що росіяни також вдарили по греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

У Хмельницькому двоє людей загинули через російську атаку, ще щонайменше восьмеро — поранені, повідомив очільник МВС Клименко.

21-річну дівчину вдалося витягти з-під завалів приватного будинку. Рятувальна операція триває.