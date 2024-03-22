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У Запоріжжі рашисти влучили у житловий масив
У Запоріжжі рашисти влучили у житловий масив (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193582-u-zaporijji-rashysty-vluchyly-u-jytlovyy-masyv-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки у ніч на 22 березня російські нацисти влучили у житловий масив.
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Чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 — пошкоджено. Щонайменше три людини зникли безвісти, шестеро постраждалих.
Голова ОВА Іван Федоров показав наслідки ракетного удару по одній із вулиць міста.
Нагадаємо, що росіяни також вдарили по греблі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
У Хмельницькому двоє людей загинули через російську атаку, ще щонайменше восьмеро — поранені, повідомив очільник МВС Клименко.
21-річну дівчину вдалося витягти з-під завалів приватного будинку. Рятувальна операція триває.