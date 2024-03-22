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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Постраждала, зокрема, Шепетівська громада Хмельницької області. Міський голова Шепетівки Віталій Бузиль на своїй Фейсбук-сторінці показав наслідки руйнувань.
На фото наслідки нічного прильоту: вибиті вікна, знищені паркани, вщент зруйновані дахи і стіни. Вибухова хвиля наробила біди. На щастя обійшлося без жертв, — зазначив він.
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