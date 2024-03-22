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Ракурс
Последствия российских авиаударов по Шепетовскому обществу, фото: Виталий Бузиль

Последствия российской атаки по Хмельнитчине показал мэр Шепетовки (ФОТО)

22 мар 2024, 19:37
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Постраждала, зокрема, Шепетівська громада Хмельницької області. Міський голова Шепетівки Віта­лій Бузиль на своїй Фейсбук-сторінці показав наслідки руйнувань.

На фото наслідки нічного прильоту: вибиті вікна, знищені паркани, вщент зруйновані дахи і стіни. Вибухова хвиля наробила біди. На щастя обійшлося без жертв, — зазначив він.

Наслідки російських авіаударів по Шепетівській громаді, фото: Ві­та­лій Бу­зиль

Источник: Ракурс


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