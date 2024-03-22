Наслідки російських авіаударів по Шепетівській громаді, фото: Ві­та­лій Бу­зиль

https://racurs.ua/ua/n193605-naslidky-rosiyskoyi-ataky-po-hmelnychchyni-pokazav-mer-shepetivky-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Постраждала, зокрема, Шепетівська громада Хмельницької області. Міський голова Шепетівки Віта­лій Бузиль на своїй Фейсбук-сторінці показав наслідки руйнувань.