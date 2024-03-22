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Наслідки російських авіаударів по Шепетівській громаді, фото: Віталій Бузиль
Наслідки російської атаки по Хмельниччині показав мер Шепетівки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193605-naslidky-rosiyskoyi-ataky-po-hmelnychchyni-pokazav-mer-shepetivky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Постраждала, зокрема, Шепетівська громада Хмельницької області. Міський голова Шепетівки Віталій Бузиль на своїй Фейсбук-сторінці показав наслідки руйнувань.
На фото наслідки нічного прильоту: вибиті вікна, знищені паркани, вщент зруйновані дахи і стіни. Вибухова хвиля наробила біди. На щастя обійшлося без жертв, — зазначив він.
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