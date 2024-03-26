В разных районах Харькова свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки

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У різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу.

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Про це увечері 26 березня заявив міський голова Терехов в ефірі Радіо Свобода

Практично всі будинки у Харкові підпадають під графіки відключення, тому що є дефіцит електроенергії. Світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу — у різних районах по-різному. На жаль, так, бо живлення йде з різних джерел, — сказав мер.

Також аби зменшити навантаження на енергосистему, у місті відсьогодні достроково завершили опалювальний сезон, зазначив він. Він додав, що такий крок дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки.