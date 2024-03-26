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Ракурс
У різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу

У різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу

26 бер 2024, 21:15
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У різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу.


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Про це увечері 26 березня заявив міський голова Терехов в ефірі Радіо Свобода

Практично всі будинки у Харкові підпадають під графіки відключення, тому що є дефіцит електроенергії. Світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу — у різних районах по-різному. На жаль, так, бо живлення йде з різних джерел, — сказав мер.

Також аби зменшити навантаження на енергосистему, у місті відсьогодні достроково завершили опалювальний сезон, зазначив він. Він додав, що такий крок дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки.

Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло в домах містян. При цьому пом’якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

Голова правління «Укренерго» Кудрицький пояснив, що така можливість може з’явитись завдяки зниженню споживання через значне потепління, що прогнозується у суботу-неділю.

А відновлення енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів, за відсутності нових масованих атак, заявив він.

Джерело: Ракурс


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