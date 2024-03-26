У різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу

https://racurs.ua/ua/n193739-u-riznyh-rayonah-harkova-svitlo-vidsutnie-vid-chotyroh-do-shesty-godyn-na-dobu.html

Ракурс

У різних районах Харкова світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу.

.

Про це увечері 26 березня заявив міський голова Терехов в ефірі Радіо Свобода

Практично всі будинки у Харкові підпадають під графіки відключення, тому що є дефіцит електроенергії. Світло відсутнє від чотирьох до шести годин на добу — у різних районах по-різному. На жаль, так, бо живлення йде з різних джерел, — сказав мер.

Також аби зменшити навантаження на енергосистему, у місті відсьогодні достроково завершили опалювальний сезон, зазначив він. Він додав, що такий крок дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів і дати гарячу воду в будинки.

Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло в домах містян. При цьому пом’якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

Голова правління «Укренерго» Кудрицький пояснив, що така можливість може з’явитись завдяки зниженню споживання через значне потепління, що прогнозується у суботу-неділю.

А відновлення енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів, за відсутності нових масованих атак, заявив він.