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Российские захватчики продолжают обстреливать Сумщину, фото: «Украинские новости»

Рашисты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов

27 мар 2024, 09:56
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Росіяни сьогодні, 27 березня, вночі та вранці здійснили обстріли прикордоння Сумщини.


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Загалом зафіксовані два обстріли, в ході яких пролунали 16 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.

  • по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів);
  • по Зноб-Новгородській громаді було здійснено артобстріл (шість вибухів).

Крім того, цієї ночі у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».

Источник: Ракурс


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