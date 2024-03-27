Рашисты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов

Российские захватчики продолжают обстреливать Сумщину, фото: «Украинские новости»

https://racurs.ua/n193747-rashisty-obstrelyali-sumschinu-iz-artillerii-i-minometov.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 27 березня, вночі та вранці здійснили обстріли прикордоння Сумщини.

.

Загалом зафіксовані два обстріли, в ході яких пролунали 16 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.

по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів);

по Зноб-Новгородській громаді було здійснено артобстріл (шість вибухів).

Крім того, цієї ночі у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».