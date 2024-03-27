Рашисти обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів

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Росіяни сьогодні, 27 березня, вночі та вранці здійснили обстріли прикордоння Сумщини.
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Загалом зафіксовані два обстріли, в ході яких пролунали 16 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.
- по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів);
- по Зноб-Новгородській громаді було здійснено артобстріл (шість вибухів).
Крім того, цієї ночі у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».
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