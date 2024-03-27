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Ракурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумщину, фото: «Українські новини»

Рашисти обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів

27 бер 2024, 09:56
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Росіяни сьогодні, 27 березня, вночі та вранці здійснили обстріли прикордоння Сумщини.


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Загалом зафіксовані два обстріли, в ході яких пролунали 16 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.

  • по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів);
  • по Зноб-Новгородській громаді було здійснено артобстріл (шість вибухів).

Крім того, цієї ночі у небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони було знищено два ворожі безпілотники типу «Шахед».

Джерело: Ракурс


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