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СБУ задержала в Херсоне экс- охранника российской пыточной, фото: СБУ

Бывшего охранника российской пыточной задержали в Херсоне (ФОТО)

27 мар 2024, 13:08
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У Херсоні затримали місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.


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Колаборант планував утекти за межі України. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час звільнення обласного центру він спалив вороже «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди», — зазначають у спецслужбі. — У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України.

Співробітники СБУ розшукали і затримали колаборанта у тимчасовому помешканні.

При обшуку в його оселі виявлено:

  • мобільний телефон із доказами його злочинних дій;
  • формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

За даними слідства:

  • на початку повномасштабного російського вторгнення чоловік працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві;
  • після захоплення Херсона рашистами він добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи;
  • на цій «посаді» колаборант охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала у Херсоні екс-охоронця російської катівні, фото: СБУ

Источник: Ракурс


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