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Ракурс
На одесском пляже взорвалась противокорабельная мина, фото: «Думская»

Противокорабельная мина взорвалась на пляже в Одессе — Силы обороны

28 мар 2024, 22:56
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В Одесі сьогодні, 28 березня, до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.


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Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється, — вказано в повідомленні.

У Силах оборони наголошують, що мінна небезпека моря дуже висока — час від часу хвилі викидають до узбережжя подібні небезпечні предмети, котрі становлять несуть серйозну загрозу життю і здоров’ю.

Источник: Ракурс


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