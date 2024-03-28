На одеському пляжі вибухнула протикорабельна міна, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n193811-protykorabelna-mina-vybuhnula-na-plyaji-v-odesi-syly-oborony.html

Ракурс

В Одесі сьогодні, 28 березня, до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.

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Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється, — вказано в повідомленні.

У Силах оборони наголошують, що мінна небезпека моря дуже висока — час від часу хвилі викидають до узбережжя подібні небезпечні предмети, котрі становлять несуть серйозну загрозу життю і здоров’ю.