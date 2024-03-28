Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На одеському пляжі вибухнула протикорабельна міна, фото: «Думская»
Протикорабельна міна вибухнула на пляжі в Одесі — Сили оборониhttps://racurs.ua/ua/n193811-protykorabelna-mina-vybuhnula-na-plyaji-v-odesi-syly-oborony.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 28 березня, до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.
.
Через штормову погоду міну викинуло на берег, де вона вибухнула. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Через обмеження доступу людей до пляжної зони в тому районі, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється, — вказано в повідомленні.
У Силах оборони наголошують, що мінна небезпека моря дуже висока — час від часу хвилі викидають до узбережжя подібні небезпечні предмети, котрі становлять несуть серйозну загрозу життю і здоров’ю.
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Загрузка...