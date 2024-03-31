Самоликвидация российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n193893-rossiyskiy-okkupant-pomog-sdetonirovat-ukrainskomu-fpv-dronu-video.html

Ракурс

Російський загарбник допоміг здетонувати українському дрону, котрий полював на нього, але за мить до ураження втратив керування, через що сів на землю.

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Відповідне відео сьогодні, 31 березня, опубліковане у Telegram-каналі командування Сухопутних військ ЗСУ.

Повне відео самознищення окупанта, шляхом жбурляння РПГ в нерозірваний FPV, — вказано в описі відео.

На відео показано, як рашист, уникнувши удару дрона, намагається знищити його, жбурляючи у безпілотник з невеликої відстані спочатку автомат, а згодом і РПГ. Друга спроба рашиста виявилася вдалою — дрон здетонував, забравши із собою окупанта.