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Самоліквідація російського загарбника, скріншот відео
Російський окупант допоміг здетонувати українському FPV-дрону (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193893-rosiyskyy-okupant-dopomig-zdetonuvaty-ukrayinskomu-fpv-dronu-video.htmlРакурс
Російський загарбник допоміг здетонувати українському дрону, котрий полював на нього, але за мить до ураження втратив керування, через що сів на землю.
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Відповідне відео сьогодні, 31 березня, опубліковане у Telegram-каналі командування Сухопутних військ ЗСУ.
Повне відео самознищення окупанта, шляхом жбурляння РПГ в нерозірваний FPV, — вказано в описі відео.
На відео показано, як рашист, уникнувши удару дрона, намагається знищити його, жбурляючи у безпілотник з невеликої відстані спочатку автомат, а згодом і РПГ. Друга спроба рашиста виявилася вдалою — дрон здетонував, забравши із собою окупанта.
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