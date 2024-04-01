Жительница Харьковщины погибла во время сжигания сухой травы (ФОТО)https://racurs.ua/n193938-jitelnica-harkovschiny-pogibla-vo-vremya-sjiganiya-suhoy-travy-foto.htmlРакурс
На Харківщині жінка загинула внаслідок випалювання сухої трави.
Подія сталася сьогодні, 1 квітня, на околиці села Крисине Богодухівського району, повідомляє прес-служба ДСНС.
Тіло загиблої жінки, віком близько 60 років, виявили вогнеборці, котрі прибули ліквідовувати займання сухостою на околиці села Крисине Богодухівського району. На момент прибуття рятувальників площа загоряння становила 800 кв. м.
Зазначається, що, за словами очевидців, жінка прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь момент, ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.
Випалювання сухої трави шкодить не лише навколишньому середовищу, але й може загрожувати вашому життю! Бережіть себе та природу! Нагадуємо, спалювання рослинних залишків суворо заборонене! — наголошують у ДСНС.