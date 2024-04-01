На Харківщині внаслідок випалювання сухої трави загинула жінка, фото: ДСНС

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На Харківщині жінка загинула внаслідок випалювання сухої трави.

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Подія сталася сьогодні, 1 квітня, на околиці села Крисине Богодухівського району, повідомляє прес-служба ДСНС.

Тіло загиблої жінки, віком близько 60 років, виявили вогнеборці, котрі прибули ліквідовувати займання сухостою на околиці села Крисине Богодухівського району. На момент прибуття рятувальників площа загоряння становила 800 кв. м.

Зазначається, що, за словами очевидців, жінка прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її. В якийсь момент, ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.