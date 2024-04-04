На Днепропетровщине 5 тыс. абонентов остались без газа из-за российских обстрелов — ОВАhttps://racurs.ua/n194040-na-dnepropetrovschine-5-tys-abonentov-ostalis-bez-gaza-iz-za-rossiyskih-obstrelov-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, від ранку обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровський області. Ворог, як і щодня, завдавав ударів з артилерії та дронами-камікадзе.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
В результаті у Червоногригорівській громаді побиті АЗС та ліцей. Також постраждали комунікації — зайнявся газопровід високого тиску, пошкоджена водопровідна мережа та кілька ліній електропередач.
В результаті майже 5 тис. абонентів залишилися без газу, 3 тис. — без води. І понад 12 тис. — без світла, втім, електрику вже повернули. Частково відновили й решту централізованих послуг. Ремонтні бригади працюють, — зазначив Лисак.
Від російських обстрілів потерпали також Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади — понівечені інфраструктурні об'єкти та авто.
Люди вцілили, — наголосив Лисак.