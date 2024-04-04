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Рашисты оставили без газа, воды и электричества тысячи жителей Днепропетровщины, фото: РИА «Новости»

На Днепропетровщине 5 тыс. абонентов остались без газа из-за российских обстрелов — ОВА

4 апр 2024, 19:54
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Російські загарбники сьогодні, 4 квітня, від ранку обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровський області. Ворог, як і щодня, завдавав ударів з артилерії та дронами-камікадзе.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті у Червоногригорівській громаді побиті АЗС та ліцей. Також постраждали комунікації — зайнявся газопровід високого тиску, пошкоджена водопровідна мережа та кілька ліній електропередач.

В результаті майже 5 тис. абонентів залишилися без газу, 3 тис. — без води. І понад 12 тис. — без світла, втім, електрику вже повернули. Частково відновили й решту централізованих послуг. Ремонтні бригади працюють, — зазначив Лисак.

Від російських обстрілів потерпали також Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади — понівечені інфраструктурні об'єкти та авто.

Люди вцілили, — наголосив Лисак.

Источник: Ракурс


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