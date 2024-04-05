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Ракурс
Армия рф вплотную подошла к городу Часов Яр. Карта: Deep State

Армия рф вплотную подошла к городу Часов Яр — Deep State (КАРТА)

5 апр 2024, 10:50
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Армія російської федерації наблизилася до міста Часів Яр Донецької області.


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Важка ситуація східніше цього міста на Бахмутському напрямку, бо ворожі підрозділи зайшли у будинки на околицях Часового Яру. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там загарбниками не вдалося закріпитися. Про це 5 квітня повідомили аналітики Deep State.

Зазначається, що вдалося стабілізувати ситуація в Іванівському, бо ворог зазнав серйозних втрат під час численних штурмів. Однак Силам оборони важко стримувати натиск противника, який має таку перевагу у живій силі.

У Deep State прогнозують, що враховуючи ситуацію з зайняттям противником позицій на околицях, в Часовому Ярі найближчим часом можуть початись вуличні бої.

Армія рф впритул підійшла до міста Часів Яр. Карта: Deep State

Армія рф впритул підійшла до міста Часів Яр. Карта: Deep State

Армія рф впритул підійшла до міста Часів Яр. Карта: Deep State

Нагадаємо, 3 квітня на фронті в Україні відбулося 65 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти йшли вперед на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 російські атаки, на Бахмутському — 14, на Авдіївському — 15.

Источник: Ракурс


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