Последствия ракетного удара по Запорожью. Фото: Нацполция

https://racurs.ua/n194086-vozroslo-kolichestvo-ranenyh-v-rezultate-vcherashnih-obstrelov-zaporojya.html

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Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 5 квітня.

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Станом на 8.30 6 квітня відомо про 23 поранених громадян. Серед них є двоє дітей та поліцейський. Загинули четверо осіб — двоє чоловіків та дві жінки. Про це Національна поліція України повідомила в Telegram.

Повідомляється, що правоохоронці продовжують документувати наслідки воєнного злочину росіян.

Нагадаємо, 5 квітня російська армія вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, а згодом здійснила повторний удар ще двома ракетами, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.

Вчора повідомлялося про трьох загиблих та 13 поранених. Четверо з них перебувають у важкому стані. Серед поранених були журналісти з «Укрінформу» та «1+1», які фільмували наслідки російського воєнного злочину.