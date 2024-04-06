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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполція

Зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжя

6 кві 2024, 10:48
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Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 5 квітня.


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Станом на 8.30 6 квітня відомо про 23 поранених громадян. Серед них є двоє дітей та поліцейський. Загинули четверо осіб — двоє чоловіків та дві жінки. Про це Національна поліція України повідомила в Telegram.

Повідомляється, що правоохоронці продовжують документувати наслідки воєнного злочину росіян.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполція

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполція

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполція

Нагадаємо, 5 квітня російська армія вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, а згодом здійснила повторний удар ще двома ракетами, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.

Вчора повідомлялося про трьох загиблих та 13 поранених. Четверо з них перебувають у важкому стані. Серед поранених були журналісти з «Укрінформу» та «1+1», які фільмували наслідки російського воєнного злочину.

Джерело: Ракурс


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