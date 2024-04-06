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Наслідки ракетного удару по Запоріжжю. Фото: Нацполція
Зросла кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу Запоріжжяhttps://racurs.ua/ua/n194086-zrosla-kilkist-poranenyh-vnaslidok-vchorashnogo-obstrilu-zaporijjya.htmlРакурс
Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 5 квітня.
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Станом на 8.30 6 квітня відомо про 23 поранених громадян. Серед них є двоє дітей та поліцейський. Загинули четверо осіб — двоє чоловіків та дві жінки. Про це Національна поліція України повідомила в Telegram.
Повідомляється, що правоохоронці продовжують документувати наслідки воєнного злочину росіян.
Нагадаємо, 5 квітня російська армія вдарила трьома ракетами по території Запоріжжя, а згодом здійснила повторний удар ще двома ракетами, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські.
Вчора повідомлялося про трьох загиблих та 13 поранених. Четверо з них перебувають у важкому стані. Серед поранених були журналісти з «Укрінформу» та «1+1», які фільмували наслідки російського воєнного злочину.