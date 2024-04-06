Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Херсонщине, фото: Херсонская ОВА

Рашисты с дрона сбросили взрывчатку на Берислав, двое пострадавших (ФОТО)

6 апр 2024, 18:24
999

Російські загарбники продовжують атакувати дронами мирні населені пункти Бериславського району Херсонської області.


.

Сьогодні вдень російські військові скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину у Бериславі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії отримали 30-річний чоловік та жінка, 53 років, — вказано в повідомленні. — Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці — в будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджена покрівля. На щастя, без постраждалих.

Наслідки російських ударів по Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров