Наслідки російських ударів по Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n194101-rashysty-z-drona-skynuly-vybuhivku-na-beryslav-dvoie-postrajdalyh-foto.html

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Російські загарбники продовжують атакувати дронами мирні населені пункти Бериславського району Херсонської області.

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Сьогодні вдень російські військові скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину у Бериславі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії отримали 30-річний чоловік та жінка, 53 років, — вказано в повідомленні. — Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці — в будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджена покрівля. На щастя, без постраждалих.