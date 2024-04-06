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Ракурс
Наслідки російських ударів по Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Рашисти з дрона скинули вибухівку на Берислав, двоє постраждалих (ФОТО)

6 кві 2024, 18:24
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Російські загарбники продовжують атакувати дронами мирні населені пункти Бериславського району Херсонської області.


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Сьогодні вдень російські військові скинули вибуховий предмет з безпілотника біля магазину у Бериславі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії отримали 30-річний чоловік та жінка, 53 років, — вказано в повідомленні. — Потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним.

Також ворог атакував двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці — в будівлі вибиті шибки та двері, пошкоджена покрівля. На щастя, без постраждалих.

Наслідки російських ударів по Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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