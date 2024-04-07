В Харькове применяют дополнительные отключения электроэнергии вне графика

В Харькове продолжаются отключения электроэнергии

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Ракурс

У Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком.

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Про це сьогодні, 7 квітня, повідомила прес-служба «Харківобленерго».

Шановні споживачі! Інформуємо вас, що у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком у звʼязку з уведеними обмеженнями на постачання електроенергії з боку НЕК «Укренерго», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти атакували Харків безпілотниками. Повідомляється, що в результаті було пошкоджено приватний будинок, постраждали троє людей.