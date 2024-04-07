Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Харкові тривають відключення електроенергії

У Харкові застосовують додаткові відключення електроенергії поза графіком

7 кві 2024, 10:38
999

У Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком.


.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомила прес-служба «Харківобленерго».

Шановні споживачі! Інформуємо вас, що у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком у звʼязку з уведеними обмеженнями на постачання електроенергії з боку НЕК «Укренерго», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні рашисти атакували Харків безпілотниками. Повідомляється, що в результаті було пошкоджено приватний будинок, постраждали троє людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів