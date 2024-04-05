Харківський метрополітен раптово призупинив роботу. Фото:

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Метрополітен у Харкові призупинив роботу 5 квітня близько 7.30.

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Зупинка була пов’язана з ситуацією в енергосистемі. На момент публікації новини стало відомо, що рух поїздів лініями метрополітену в Харкові було відновлено. Про це КП «Харківський метрополітен» повідомило у Telegram.

Також Харків знову перебував під ворожими обстрілами. Як повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, вночі росіяни обстріляли місто й влучили в землю біля станції техобслуговування. Минулося без постраждалих. Пошкоджені чотири автомобілі, а в будинку поруч вибило вікна.

Під артилерійськими та мінометними обстрілами перебували близько 15 населених пунктів Харківщини — Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. А Огірцеве ворог атакував авіацією.

Як відомо, останнім часом російська федерація завдає масованих ударів по Харкову. Після обстрілів обласний центр залишився без світла, місцева влада заявляла про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій. Електроенергію у Харкові почали повертати до кількох етапів. Насамперед світло з’явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня російські окупанти масовано атакували Харків «Шахедами». Четверо осіб загинули, 11 дістали поранення. Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги, будівля лікарні.