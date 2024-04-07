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Последствия российского авиаудара по Купянску, фото: ГСЧС
В Купянске рашисты сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку (ФОТО)https://racurs.ua/n194114-v-kupyanske-rashisty-sbrosili-aviabombu-na-jiluu-mnogoetajku-foto.htmlРакурс
Російська авіація в ніс на сьогодні, 7 квітня, скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.
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Внаслідок удару стались руйнації у чотириповерховому житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС,
Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка, — вказано в повідомленні. — Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03.30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.