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Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС
У Куп’янську рашисти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194114-u-kup-yansku-rashysty-skynuly-aviabombu-na-jytlovu-bagatopoverhivku-foto.htmlРакурс
Російська авіація в ніс на сьогодні, 7 квітня, скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.
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Внаслідок удару стались руйнації у чотириповерховому житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС,
Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка, — вказано в повідомленні. — Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03.30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.