Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n194114-u-kup-yansku-rashysty-skynuly-aviabombu-na-jytlovu-bagatopoverhivku-foto.html

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Російська авіація в ніс на сьогодні, 7 квітня, скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.

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Внаслідок удару стались руйнації у чотириповерховому житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС,