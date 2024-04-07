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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

У Куп’янську рашисти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку (ФОТО)

7 кві 2024, 10:57
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Російська авіація в ніс на сьогодні, 7 квітня, скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп’янська Харківської області.


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Внаслідок удару стались руйнації у чотириповерховому житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС,

Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка, — вказано в повідомленні. — Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03.30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Наслідки російського авіаудару по Куп’янську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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