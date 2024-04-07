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Россияне снова обстреляли Харьков, фото: «Патриот Донбасса»

Рашисты обстреляли центр Харькова, есть раненые

7 апр 2024, 13:02
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Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, вдень завдали удару по одному з центральних районів Харкова.


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Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється, — зазначив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Харкові є пошкодження житлової інфраструктури. Зафіксовані чотири влучання у кількох районах міста.

На цю хвилину внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес, — повідомив він.

Источник: Ракурс


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