Рашисти обстріляли центр Харкова, є поранені

Росіяни знову обстріляли Харків, фото: «Патріот Донбасу»

https://racurs.ua/ua/n194118-rashysty-obstrilyaly-centr-harkova-ie-poraneni.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, вдень завдали удару по одному з центральних районів Харкова.

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Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється, — зазначив він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Харкові є пошкодження житлової інфраструктури. Зафіксовані чотири влучання у кількох районах міста.