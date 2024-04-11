Рашисты совершили очередную масштабную воздушную атаку по Украине, фото: «Укрифнорм»

https://racurs.ua/n194252-18-raket-i-39-shahedov-unichtojili-sily-pvo-v-noch-na-11-aprelya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 квітня, завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Основним напрямком ворожої атаки була Львівщина.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область рф);

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область рф);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області рф);

40 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» (із районів російського Приморсько-Ахтарська та Чауда в окупованому Криму).

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей: