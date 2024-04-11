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Рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні, фото: «Укріфнорм»

18 ракет та 39 «шахедів» знищили сили ППО в ніч на 11 квітня (ІНФОГРАФІКА)

11 кві 2024, 11:29
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 квітня, завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Основним напрямком ворожої атаки була Львівщина.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область рф);
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область рф);
  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області рф);
  • 40 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» (із районів російського Приморсько-Ахтарська та Чауда в окупованому Криму).

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136»;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Джерело: Ракурс


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