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Верховная Рада поддержала постановление по доплате военным, фото: «Украинская правда»

Рада поддержала постановление о 70 тыс. грн доплаты военным «на нуле»

11 апр 2024, 13:05
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Верховна Рада сьогодні, 11 квітня, підтримала постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення про доплату 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосував 321 народний обранець.

Тобто, окрім зарплати (20−25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати +70 тисяч, — зазначив Гончаренко. — Нарешті достили це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах.

Він зауважив, що норма про доплати 70 тис. грн була в мобілізаційному законопроекті, але в останній момент її прибрали.

Також ця постанова зобов’язує уряд найближчим часом внести законопроект про ротацію.

Верховна Рада підтримала постанову по доплати військовим, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


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