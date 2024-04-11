Рада підтримала постанову про 70 тис. грн доплати військовим «на нулі»

Верховна Рада підтримала постанову по доплати військовим, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n194255-rada-pidtrymala-postanovu-pro-70-tys-grn-doplaty-viyskovym-na-nuli.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 11 квітня, підтримала постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення про доплату 70 тис. грн військовим, які виконують бойові завдання на передовій.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосував 321 народний обранець.

Тобто, окрім зарплати (20−25 тисяч) і бойових (100 тисяч), захисники мають ще отримувати +70 тисяч, — зазначив Гончаренко. — Нарешті достили це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах.

Він зауважив, що норма про доплати 70 тис. грн була в мобілізаційному законопроекті, але в останній момент її прибрали.

Також ця постанова зобов’язує уряд найближчим часом внести законопроект про ротацію.