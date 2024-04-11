Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували відео, котре показує наслідки російського терористичного удару, завданого по Миколаєву.

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Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву. Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня, — вказано в описі відео.