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Рашисты 11 апреля нанесли ракетный удар по Николаеву, скриншот видео
Последствия российского удара по Николаеву показали Силы обороны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194260-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-nikolaevu-pokazali-sily-oborony-video.htmlРакурс
Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували відео, котре показує наслідки російського терористичного удару, завданого по Миколаєву.
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Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву. Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня, — вказано в описі відео.
Російські загарбники сьогодні, 11 квітня, вдень завдали балістичного удару по Миколаєву.
Наразі відомо про чотирьох загиблих та п’ятьох людей постраждалих.