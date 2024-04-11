Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 11 апреля нанесли ракетный удар по Николаеву, скриншот видео

Последствия российского удара по Николаеву показали Силы обороны (ВИДЕО)

11 апр 2024, 15:16
999

Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували відео, котре показує наслідки російського терористичного удару, завданого по Миколаєву.


.

Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву. Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня, — вказано в описі відео.

Російські загарбники сьогодні, 11 квітня, вдень завдали балістичного удару по Миколаєву.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та п’ятьох людей постраждалих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров