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Ракурс
Рашисти 11 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву, скріншот відео

Наслідки російського удару по Миколаєву показали Сили оборони (ВІДЕО)

11 кві 2024, 15:16
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Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували відео, котре показує наслідки російського терористичного удару, завданого по Миколаєву.


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Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву. Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня, — вказано в описі відео.

Російські загарбники сьогодні, 11 квітня, вдень завдали балістичного удару по Миколаєву.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та п’ятьох людей постраждалих.

Джерело: Ракурс


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