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Рашисти 11 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву, скріншот відео
Наслідки російського удару по Миколаєву показали Сили оборони (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194260-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-mykolaievu-pokazaly-syly-oborony-video.htmlРакурс
Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі опублікували відео, котре показує наслідки російського терористичного удару, завданого по Миколаєву.
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Наслідки ворожого терористичного удару по Миколаєву. Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня, — вказано в описі відео.
Російські загарбники сьогодні, 11 квітня, вдень завдали балістичного удару по Миколаєву.
Наразі відомо про чотирьох загиблих та п’ятьох людей постраждалих.