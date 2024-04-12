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Восстанавливать Трипольскую ТЭС без ПВО — бесполезно: как в мире комментируют удары по энергетике Украины
Восстанавливать Трипольскую ТЭС без ПВО — бесполезно: как в мире комментируют удары по энергетике Украиныhttps://racurs.ua/n194282-vosstanavlivat-tripolskuu-tes-bez-pvo-bespolezno-kak-v-mire-kommentiruut-udary-po-energetike.htmlРакурс
Під час ранкового обстрілу 11 квітня російські воєнні злочинці повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.
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Голова наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота заявив, що під час нічної ракетно-дронової атаки було влучання у станцію, що спричинило масштабну пожежу в турбінному цеху.
Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. В Україні та світі обговорюють наслідки атаки на ТЕЦ.
Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО — це марна справа, — каже глава «Центренерго.
ТЕС підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Проте з огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення ТЕС без надання Україні систем ППО — це «марна справа», сказав Гота в ефірі «Голосу Америки».
Після російських обстрілів ситуація на Трипільській теплоелектростанції є складною. Якщо ТЕС не вдасться відновити, Міненерго буде шукати інші джерела генерації, розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
Ситуація на Трипільській ТЕС дійсно є складною… Руйнування були значними, думаю, через декілька днів будемо мати більш ясну картину щодо того, чи можна буде там якесь обладнання відновити, хоча б частково, — повідомила Гринчук.
В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС. У компанії наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.
Наразі в системі профіциту є невеликий експорт, бо працюють сонячні електростанції, але ввечері, з 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит.
Реакція дипломатів
Нестача поставок сучасних систем ППО Patriot уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом, заявив глава МЗС Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях.
Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр і закликала республіканців в Палаті представників вжити негайних заходів для затвердження допомоги.
США разом з партнерами шукають додаткові засоби ППО для захисту об'єктів енергетики України, сказали у Пентагоні.
Звичайно, найважливіше, що ми можемо зробити, це схвалити додаткове фінансування. Але це не означає, що міністерство оборони та уряд США нічого не роблять, — сказав речник міністра оборони США Пет Райдер.
Він додав, що міністерство оборони США продовжує «тісно консультуватися з міжнародними союзниками та партнерами, а також з Україною щодо важливості надання їм таких важливих засобів, зокрема протиповітряної оборони».
Масштабні удари рф по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів. Це необхідно Кремлю не лише для руйнації цивільної інфраструктури і виснаження української ППО, а й для того, щоб створити підґрунтя для майбутнього наступу, йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.
Зазначається, що перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська ударили по гідроелектростанціях. На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною.
WSJ цитує прессекретаря Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, яка вважає дії росії черговою спробою зламати дух українського народу та занурити Україну в темряву.
Видання вважає, що дії росії проти України мають тепер інший характер — нову тактику і більші наслідки. Ключова відмінність — росія цілить тепер не по розподілу, а по генерації. Ці удари точніші та концентровані.
Окрім того, як зауважує The Wall Street Journal, масштабні удари ракет і безпілотників по енергетичній системі України відбуваються на тлі скорочення постачання від західних партнерів воєнного спорядження та боєприпасів, зброї. Суттєво скористалась і фінансова підтримка. Зменшення запасів змушує Україну намагатися захищати тільки окремі локації та міста.
Patriot для України: демарш Європарламенту не вплине на рішення ЄС
Рішення Європарламенту не голосувати за фінансування Ради ЄС через неспроможність Євросоюзу надати Україні ППО — символічний жест на підтримку Києва. Рада ЄС отримає свої гроші, каже джерело DW.
Протягом останніх 10 років Європарламент систематично не голосує за рішення про фінансування Ради ЄС, проте «гроші на це однаково надходять завдяки іншим бюджетним можливостям». За словами джерела, відмовляючись голосувати за фінансування Ради ЄС, євродепутати демонструють своє невдоволення тим, як та співпрацює з ними щодо проблемних питань.
В останні роки це була міграційна криза, цього року — виділення Patriot для України, — пояснив співрозмовник.
Проте, на його думку, «те, що ця новина потрапила у заголовки медіа», є ще одним способом нагадати європейцям, що Україна терміново потребує протиповітряного захисту.
У цій ситуації, яка склалася, треба використовувати всі засоби, які ми маємо у своєму розпорядженні, — зазначив співрозмовник.