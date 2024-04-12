Відновлювати Трипільську ТЕС без ППО — марна справа: як у світі коментують удари по енергетиці України

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Під час ранкового обстрілу 11 квітня російські воєнні злочинці повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині.

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Голова наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота заявив, що під час нічної ракетно-дронової атаки було влучання у станцію, що спричинило масштабну пожежу в турбінному цеху.

Наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. В Україні та світі обговорюють наслідки атаки на ТЕЦ.

Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО — це марна справа, — каже глава «Центренерго.

ТЕС підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Проте з огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення ТЕС без надання Україні систем ППО — це «марна справа», сказав Гота в ефірі «Голосу Америки».

Після російських обстрілів ситуація на Трипільській теплоелектростанції є складною. Якщо ТЕС не вдасться відновити, Міненерго буде шукати інші джерела генерації, розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Ситуація на Трипільській ТЕС дійсно є складною… Руйнування були значними, думаю, через декілька днів будемо мати більш ясну картину щодо того, чи можна буде там якесь обладнання відновити, хоча б частково, — повідомила Гринчук.

В Укренерго розповіли, чи будуть відключення світла через руйнування Трипільської ТЕС. У компанії наголосили, що втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, негативно позначилась на енергобалансі, оскільки через її знищення в пікові години доби в України буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання.

Наразі в системі профіциту є невеликий експорт, бо працюють сонячні електростанції, але ввечері, з 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит.

Реакція дипломатів

Нестача поставок сучасних систем ППО Patriot уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом, заявив глава МЗС Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях.

Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр і закликала республіканців в Палаті представників вжити негайних заходів для затвердження допомоги.