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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 452 тис. 760 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 169 танків;
- 13 тис. 745 бойових броньованих машин;
- 11 тис. 518 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 45 одиниць РСЗВ;
- 756 одиниць засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 201 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 88 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 15 тис. 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 893 одиниць спеціальної техніки.